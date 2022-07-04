شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التنظيم والإدارة للنواب: 55 مليون زائر لبوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، طلب إحاطة بشأن متابعة تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة، المقدم من النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان.

واستعرضت النائبة نانسي نعيم طلب الاحاطة، مؤكدة أن هناك حاجة إلي رقابة ومتابعة لتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة.

بدوره قال الدكتور صالح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الدولة بدأت فى 2014 استراتيجية التنمية المستدامة التي اتخذت من خطة الإصلاح الإداري، وهناك لجنة للإصلاح الإداري بقيادة رئيس الوزارء.

كما وجه التحية لمجلس النواب لأنه يدعم الإصلاح الإداري بالتشريعيات، مشيرا إلي ان الدستور المصري يرسخ لفكرة تكافؤ الفرص بين المواطنين،

ووجه رئيس الجهاز رسالة للمواطنين من خلال لجنة التضامن بمجلس النواب، أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.. مؤكدا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.. ومحذرا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

وأشار إلي ان هناك أكثر من 55 مليون زائر لبوابة الوظائف الحكومية، موضحا أن قانون الخدمة المدنية يدعم ذوي الإعاقة.