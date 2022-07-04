شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولي مشيدا بإنجازات "خارجية النواب": لأول مرة تقوم بزيارات داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالأعمال التى حققتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثاني، مؤكدا أن اللجنة استطاعت أن تلعب دورا هاما فى علاقات مصر الخارجية وبالتحديد فى ملف الدبلوماسية البرلمانية.

وقال "الخولي" خلال كلمته باجتماع اللجنة مساء اليوم الإثنين، لاستعراض إنجازات اللجنة: "العمل الوطنى داخل اللجنة مضاعف، لأنه عندما نؤثر فى الأطراف الخارجية نستطيع أن نعطى الصورة الحقيقية عن بلادنا فى الخارج" مضيفا :" استطعنا فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن نبنى طوبة طوبة فى مفهوم الدبلوماسية البرلمانية وهو الأمر الذى يلعب دورا مؤثرا فى علاقات مصر الخارجية.

وجه "الخولي" الشكر لجميع أعضاء اللجنة وعلى رأسهم النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مضيفا :" حققنا إنجازات خلال الدور الانعقاد وقد قمنا بزيارة داخلية لمحافظة الدقهلية وتعبر هى أول مرة فى تاريخ اللجنة أن تقوم بزيادة داخل البلاد بحثا عن مصالح المواطن فى ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية ، كما قامت اللجنة بزيارة خارجية ضاربا المثل بزيارة اللجنة للدنمارك"".

وقال "الخولي":"تسود اللجنة علاقة طيبة بين الأعضاء كما أنها تتضمن أكبر تمثيل للمرأة داخل اللجان النوعية لمجلس النواب" متوقعا أن تحقق اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل انجازات بشكل أكبر وتعظيم الإنجازات.