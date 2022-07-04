شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية كورية لتحسين نظام المشتريات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر".

وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتى فى إطار تطوير منظومة شراء المشتريات الحكومية فى مصر، والمبلغ المحدد والمدة تطوير المنظومة خمس سنوات مما يعنى أنها بمثابة نقلة نوعية لنظام المشتريات الحكومية فى مصر.

ومن جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر، أن فكرة تحسين نظام المشتريات هامة جدا، ولكن لابد من حوكمة المنظومة، وأن تكون الشركات مصرية وعدم الاستسهال باللجوء لشركات عالمية، هناك العديد من الشركات المصرية التى تمتلك القدرة لتحسين النظام، والميكنة والرقمنة تساعد على محاربة الفساد، وهذا الأمر جيد شريطة أن تكون هناك ضوابط سليمة ورقابة فاعلية لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال النائب عبد المنعم امام، عن الاتفاقية جيدة للغاية، خاصة وأن المشتريات الحكومية من الأبواب التى قد تشهد فساد، من ثم هذا الاتفاق يغلق الأبواب أمام هذه فكرة الفساد وذلك من خلال الرقمنة والمكينة.

وفى ذات الصدد، قال النائب سليمان وهدان، أن الاتفاقية بمثابة نقلة نوعية فى مجال المشتريات الحكومية وتغلق باب الفساد فى المشتريات الحكومية والسيطرة على المشتريات وسيكون هناك دور كبير فى تعزيز الأهداف المرجوة.