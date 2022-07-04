شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم إعلان الطوارئ لمواجهة موجة الجفاف القاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الجفاف القوية التي ضربت مناطق بالبلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم للإعلان عن الإجراءات بشأن المناطق الأكثر تضررا.

ويشار إلى أن شمال البلاد الأكثر تضررا، حيث أن البحيرات الكبيرة، ومنها بحيرة جاردا، أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام، كما أن مستوى نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، حيث دلتا النهر بالقرب من فينيسيا، بلغ أدنى مستوى منذ 70 عاما عند نقاط معينة في مساره.

وقد فرضت مدينتا بيزا وفيرونا قيودا على استخدام المياه، كما أغلقت فينيسيا وميلانو النافورات لديهما.