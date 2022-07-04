الرئيس الروسي يأمر بمواصلة الهجوم الروسي بعد السيطرة على منطقة لوغانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته الاثنين بمواصلة هجومها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كل منطقة لوغانسك.



وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية "يجب أن تنفذ مهمتها وفقا للخطط التي تمت الموافقة عليها".

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه بعد استيلاء روسيا على مدينة ليسيتشانسك بشرق البلاد، بدأت قواتها الآن تحويل اهتمامها إلى مدينة سلوفيانسك.

وأضافت في تحديثها اليومي" يحاول الروس السيطرة على قرى بوهوروديشن ودولينا ومازانيفكا في اتجاه سلوفيانسك".

وتقع القرى الثلاثة على بعد أقل من 20 كيلومتراً إلى شمال وشمال شرق سلوفيانسك، وعلى الجانب الجنوبي من نهر سيفيرسكي دونتس.