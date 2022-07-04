عاجل.. مقتل 15 مدنيا في هجوم إرهابي شمال غرب بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

قتل 15 مدنيا على الأقل في هجوم لإرهابيين، ليلة الأحد الإثنين، شمال شرق بوركينا فاسو.



وقال رئيس مقاطعة كوسي إن "أفراداً مسلّحين هاجموا السكان المدنيين في بوراسو، وهي منطقة واقعة قرب ديدوغو"، مشيراً إلى أن مصدراً أمنياً أفاد بأن الحصيلة وصلت إلى "15 ضحية" من بينهم أطفال.

وأكد مصدر محلي الهجوم، مشيراً إلى سقوط "20 قتيلاً".

ويأتي الهجوم قبل أقل من شهر من اعتداء إرهابي آخر قتل خلاله 100 مدني على الأقل في منطقة ريفية بشمال بوركينا فاسو.

وبلغت أكبر حصيلة قتلى منذ بدء الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو 130 مدنيا وذلك في هجوم استهدف في أوائل يونيو/ حزيران الماضي قرية في شمال شرق البلاد.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني، أطاح الليفتانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري المتهم بأنه عجز عن وقف العنف معلنًا أن أولويته هي استعادة الأمن في البلاد.

لكن الوضع الأمني في بوركينا فاسو لم يتحسّن، وما زال البلد يعاني من هجمات مميتة.

ومنذ عام 2015 أوقع العنف المرتبط بتنظيمات إرهابية آلاف القتلى وتسبب في نزوح ملايين السكان عن ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين.