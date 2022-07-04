عودة الدبلوماسيين الروس من بلغاريا إلى موسكو.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت السفارة الروسية في بلغاريا بوصول الدبلوماسيين الروس الذين أعلنتهم صوفيا شخصيات غير مرغوب فيهم، إلى موسكو.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في السفارة: "نعم، لقد وصلوا إلى موسكو. أمس الأحد وصلوا إلى موسكو على متن طائرتين".

سبق وأن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو ستطرح سؤالا حول الحفاظ على تواجدها الدبلوماسي في بلغاريا في حال عدم تغيير القرار البلغاري حول طرد الدبلوماسيين الروس. وأشار إلى أن الجانب البلغاري يتحمل المسؤولية عن العواقب الجذرية الممكنة لطرد الدبلوماسيين الروس.

وأعلن رئيس الوزراء البلغاري السابق، كيريل بيتكوف، في نهاية يونيو الماضي عن طرد 70 دبلوماسيا روسيا كان يزعم أنهم عملوا لصالح الاستخبارات واستخدموا العمل الدبلوماسي كستار لنشاطهم الاستخباراتي.