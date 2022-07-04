شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ:" هذه المناسبة الجليلة التي ستظل دوما رمزاً للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، مستلهمين منها عظيم المعاني من الوحدة والمحبة والعطاء والسلام ونبذ أسباب الفرقة والشقاق والتي تأتي دوما متدثرة بشعائر الحج ذلك اللقاء الذي يجمع وفود المولى عز وجل الذين لبوا نداءه رجاء الغفران ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بيته الحرام في عنايته ورعايته".

واستكمل رئيس الشيوخ:" وفي هذا المقام ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والعافية ودوام العطاء والتوفيق والسداد في كل ما تصبوا إليه من تقدم وازدهار لوطننا الغالي وأن يعيدها على شعبنا الأبي بكل الخير واليمن والبركات، متابعا:" حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ