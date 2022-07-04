شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش فى المؤسسات الصحفية القومية حتي 2022/6/30 يوم الخميس القادم، مضيفا أنه سيتم صرف قيمة المكافأة للزملاء على حساباتهم البنكية أو البريدية.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الهيئة تم القضاء على قوائم انتظار صرف مكافاة نهاية الخدمة للزملاء للمحالين للمعاش فى المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن القضاء على قوائم الانتظار جاء فى إطار حرص الهيئة علي حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش، وتقديراً لما قدموه لخدمة مؤسساتهم.

وأشار الشوربجى إلى المجهودات التى قامت بها الهيئة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لمكافاة نهاية الخدمة لجميع الزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أن الهيئة ستستمر في مساعيها وجهودها المتواصلة لضمان حصول جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية علي حقوقهم ، وضمان عدم وجود قوائم انتظار مرة أخرى.