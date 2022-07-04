شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طرابون سبور التركي يعلن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي طرابزون سبور التركي، تعاقده مع الدولي المصري محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال موقع "KAP" المختص بأعمال الشركات والمؤسسات في تركيا.

طرابزون التركي يتعاقد مع تريزيجيه

ونجح نادي طرابزون سبور التركي في التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، بعقد يمتد حتى 4 مواسم، وبراتب سنوي يقدر بمليون ونصف المليون يورو، وفقًا لما أكدته الصحافة التركية.

وكان الدولي المصري محمود حسن تريزيجية صاحب الـ عامًا، قد لعب في الموسم الماضي وتحديدًا منذ فبراير، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسطنبول باشاك شهير، على سبيل الإعارة من أستون فيلا قبل العودة إلى النادي الإنجليزي.

يشار إلى أن محمود حسن تريزيجية، له تجربة أخرى في الدوري التركي مع فريق قاسم باشا قبل الانتقال إلى أستون فيلا في صيف 2019 مقابل 10 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه، خاض خلال تجربته الأخيرة مع فريق اسطنبول باشاك شهير، 13 مباراة، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.