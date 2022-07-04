شكرا لقرائتكم خبر عن 23 تيرابايت.. قراصنة يسرقون بيانات مليار صيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، أن قراصنة إلكترونيين مجهولين زعموا أنهم سرقوا بيانات تخص ما يصل إلى مليار شخص صيني، بعد أن اخترقوا قاعدة بيانات خاصة بشرطة شنغهاي، فيما وصفه خبراء الصناعة بأنه أكبر عملية اختراق للأمن السيبراني في تاريخ البلاد.

وتقدم الشخص المخترق أو مجموعة المخترقين، التي تزعم أنها نفذت الهجوم، بعرض لبيع أكثر من 23 تيرابايت من البيانات المسروقة من قاعدة البيانات، التي تتضمن أسماء وعناوين وأماكن ميلاد وهويات وطنية وأرقام هواتف ومعلومات تخص قضايا جنائية، بحسب ما ورد في منشور مجهول على منتدى إلكتروني للجرائم الإلكترونية في الأسبوع الماضي.

وطلب المخترق المجهول من خلال العرض 10 بيتكوين، بقيمة حوالي 200 ألف دولار، فيما تسبب حجم التسريب المزعوم في حدوث صدمة بين مجتمع الأمن الصيني، مما أثار تكهنات بشأن مصداقية ما تردد وكيف يمكن حدوث ذلك.