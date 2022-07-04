شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في إطلاق النار داخل مركز للتسوق في كوبنهاجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية سورين توماسين اليوم الاثنين إن المواطن الدنماركي - 22 عاما- الذي تم إلقاء القبض عليه بعد حادث إطلاق النار في مركز للتسوق في كوبنهاجن اعترف بما ارتكبه.

ويتردد أن مرتكب الحادث أطلق النار على الضحايا عشوائيا. وتوفى ثلاثة أشخاص في الهجوم: مواطن روسي مقيم في الدنمارك 47 عاما بالاضافة إلى صبي وفتاة 17 عاما.

وأصيب أربعة آخرون بطلقات نارية، من بينهم شخص حالته حرجة، وفقا لما قاله كاسبر كلاوديوس كبير الأطباء في مستشفى ريكشوبيتاليت في مؤتمر صحفي اليوم. وصنفت حالة الثلاثة مصابين الآخرين على أنها غير خطيرة.

وأضاف توماسين أن آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة أثناء فرارهم من مركز التسوق.

وأشار توماسين إلى أنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي. ولم تدل الشرطة بالمزيد من التعليقات عن الدافع المحتمل.

وأضاف" لا توجد دلالات في التحقيق أوالوثائق أوفي إفادات الشهود يمكن أن تدل على أن ما حدث له علاقة بالإرهاب".

وأوضح توماسين أنه غير مستعد لمناقشة ماهية الدوافع المحتملة لمرتكب الحادث. وقال إنه يبدو أنه كان يتصرف بمفرده. وأشار إلى أنه سعى في الماضي للحصول على رعاية نفسية.

وقال توماسين لاحقا في مؤتمر صحفي إن الشرطة وجدت أن المشتبه به كان يحمل بندقية وسكينا.