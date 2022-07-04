04 يوليو , 2022
تظاهرات ليلية في ليبيا احتجاجاً على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة (أ ف ب).
تجمع المتظاهرون مجددًا في العاصمة طرابلس ليلة الأحد إلى الاثنين للاحتجاج على تدهور الظروف المعيشية في ليبيا ولا سيما انقطاع التيار الكهربائي المزمن والذي يستمر ساعات طويلة يوميًا.
وخرجت مسيرات متفرقة في عدة أحياء بالعاصمة، بحسب «فرانس برس».
وأحرق شبان معظمهم ملثمون إطارات السيارات وأغلقوا عدة طرق منها الطريق الدائري بالعاصمة والطريق الساحلي الذي يربط طرابلس بضواحيها الغربية.
ولم تنتشر القوات الأمنية في المكان.
وخرجت كذلك مسيرات في بلدتي بني وليد ومصراتة غربي البلاد، بحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية.
واحتج المتظاهرون على انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لساعات طويلة يومياً وسط موجة من الحر الشديد، وعلى إهمال النخب السياسية التي طالبوا برحيلها.
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