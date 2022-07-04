انت الان تتابع خبر خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - واتساب:
- افتح تطبيق واتساب على هاتفك
- اذهب إلى قائمة الإعدادت
- أوقف التحميل التلقائي للصور، الفيديوهات، والمستندات المرسلة إليك
فيسبوك:
- افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك
- في الزاوية السفلى اليسرى من فيسبوك، اضغط على قائمة الإعدادات Menu
- مرِّر لأسفل، واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات
- مرِّر لأسفل إلى التفضيلات، ثم اضغط على الوسائط
- مرّر لأسفل إلى التشغيل التلقائي، ثم اضغط للتحديد من الاختيارات التالية:
- على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكات Wi-Fi: سيمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل دائم
- على شبكات Wi-Fi فقط: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلا عند اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi=
- عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا.
انستغرام:
- افتح تطبيق انستغرام على حسابك
- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية
- اضغط على "حسابك" أو Account
- شغّل "توفير البيانات"
تويتر:
- افتح تطبيق "تويتر" على هاتفك
- اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليسرى
- اضغط على قائمة الإعدادات والخصوصية
- اضغط على "استخدام البيانات" أو Data usage
- شغل "توفير البيانات"
يوتيوب:
- افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك
- اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة
- اضغط على قائمة الإعدادات
- اضغط على "عدم التشغيل التلقائي"
Netflix
- افتح تطبيق نتفليكس على هاتفك
- اضغط على قائمة الإعدادات Menu في الزاوية الشمالية
- اضغط على "الحساب"
- اضغط على "حسابك" أو Account
- اضغط على تشغيل الإعدادات Playback settings
- اضغط على عدم التشغيل
كذلك يمكنك الذهاب إلى إعدادت هاتفك:
- الضغط على إمكانية الوصول أو accessibility
- الضغط على iTunes and App Store
- إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو