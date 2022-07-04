انت الان تتابع خبر خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واتساب:

- افتح تطبيق واتساب على هاتفك

- اذهب إلى قائمة الإعدادت

- أوقف التحميل التلقائي للصور، الفيديوهات، والمستندات المرسلة إليك

فيسبوك:

- افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك

- في الزاوية السفلى اليسرى من فيسبوك، اضغط على قائمة الإعدادات Menu

- مرِّر لأسفل، واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات

- مرِّر لأسفل إلى التفضيلات، ثم اضغط على الوسائط

- مرّر لأسفل إلى التشغيل التلقائي، ثم اضغط للتحديد من الاختيارات التالية:

- على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكات Wi-Fi: سيمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل دائم

- على شبكات Wi-Fi فقط: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلا عند اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi=

- عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا.

انستغرام:

- افتح تطبيق انستغرام على حسابك

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية

- اضغط على "حسابك" أو Account

- شغّل "توفير البيانات"

تويتر:

- افتح تطبيق "تويتر" على هاتفك

- اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليسرى

- اضغط على قائمة الإعدادات والخصوصية

- اضغط على "استخدام البيانات" أو Data usage

- شغل "توفير البيانات"

يوتيوب:

- افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك

- اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة

- اضغط على قائمة الإعدادات

- اضغط على "عدم التشغيل التلقائي"

Netflix

- افتح تطبيق نتفليكس على هاتفك

- اضغط على قائمة الإعدادات Menu في الزاوية الشمالية

- اضغط على "الحساب"

- اضغط على "حسابك" أو Account

- اضغط على تشغيل الإعدادات Playback settings

- اضغط على عدم التشغيل

كذلك يمكنك الذهاب إلى إعدادت هاتفك:

- الضغط على إمكانية الوصول أو accessibility

- الضغط على iTunes and App Store

- إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو