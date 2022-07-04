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خطوات بسيطة لترشيد استخدام الانترنت على هاتفك

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بغداد - ياسين صفوان - واتساب:

-       افتح تطبيق واتساب على هاتفك

-       اذهب إلى قائمة الإعدادت

-       أوقف التحميل التلقائي  للصور، الفيديوهات، والمستندات المرسلة إليك

 

فيسبوك:

-       افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك

-       في الزاوية السفلى اليسرى من فيسبوك، اضغط على قائمة الإعدادات Menu

 

-       مرِّر لأسفل، واضغط على الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات

-       مرِّر لأسفل إلى التفضيلات، ثم اضغط على الوسائط

-       مرّر لأسفل إلى التشغيل التلقائي، ثم اضغط للتحديد من الاختيارات التالية:

-       على بيانات اتصال الهاتف المحمول وشبكات Wi-Fi: سيمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بشكل دائم

 

-       على شبكات Wi-Fi فقط: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلا عند اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi=

-       عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا: لن يمكِّنك هذا التحديد من تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا مطلقًا.

 

 

انستغرام:

-       افتح تطبيق انستغرام على حسابك

-       اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية

-       اضغط على "حسابك" أو Account

-       شغّل "توفير البيانات"

 

تويتر:

-       افتح تطبيق "تويتر" على هاتفك

-       اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليسرى

-       اضغط على قائمة الإعدادات والخصوصية

-       اضغط على "استخدام البيانات" أو Data usage

-       شغل "توفير البيانات"


 

 

 

 

يوتيوب:

-       افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك

-       اضغط على قائمة الإعدادات Menu من خلال الضغط على صورة حسابك في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة

-       اضغط على قائمة الإعدادات

-       اضغط على "عدم التشغيل التلقائي"

 

 

Netflix

-       افتح تطبيق نتفليكس على هاتفك

-       اضغط على قائمة الإعدادات Menu في الزاوية الشمالية

-       اضغط على "الحساب"

-       اضغط على "حسابك" أو Account

-       اضغط على تشغيل الإعدادات Playback settings

-       اضغط على عدم التشغيل

 

كذلك يمكنك الذهاب إلى إعدادت هاتفك:

-        الضغط على إمكانية الوصول أو accessibility

-       الضغط   على iTunes and App Store

-       إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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