رئيس جمهورية بيلاروسيا يطلق تهديداته ضد الغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الحرب على أوكرانيا، هدد حاكم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية السابقة، ألكسندر لوكاشينكو، الموالي لروسيا، الغرب تهديداً صريحاً.



وقال لوكاشينكو في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال البلاد إنه إذا وقع هجوم على بيلاروسيا، فإن بلاده سترد على الفور.

وذكر لوكاشينكو البالغ من العمر 67 عاماً: "قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم".

ومنذ نهاية فبراير (شباط) كانت هناك مخاوف من أن تنضم بيلاروسيا رسمياً إلى الحرب إلى جانب روسيا.

اعترف لوكاشينكو بالفعل أنه في الأسابيع الأولى من الحرب أنه تم إطلاق صواريخ روسية على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية.

وفي قمته التي استمرت يومين في مدريد، قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز الجناح الشرقي بشكل كبير وبدء عملية قبول انضمام فنلندا والسويد إلى عضويته.

ثم أعلن رئيس الكرملين فلاديمير بوتين أنه يريد الرد على النشر المحتمل لجنود حلف شمال الأطلسي في فنلندا بنشر قوات روسية أيضاً.