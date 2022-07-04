شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية: مترو الإسكندرية ينقل مليون راكب ويوفر حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظة الإسكندرية عانت كثيرا بسبب عدم وجود مشروعات نقل جماعى بشكل يليق بالعاصمة الثانية لمصر.

وأضاف "نائب التنسيقية"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022، أن مترو الإسكندرية يحقق الجزء الأهم لمشروع حياة كريمة.

وأوضح"نائب التنسيقية"، أن مترو الإسكندرية يتحول من قطار يحمل متوسط 61 ألف راكب يوميا، والمترو الجديد سينقل ما يقرب من مليون راكب، وسيعمل على تخفيف الزحام وفتح شرايين جديدة للإعمار، كما أن المشروع الجديد يسير مع إتجاه الجمهورية الجديدة وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية المستدامة حيث يتم استخدام الكهرباء فى تشغيله بديلاً للمواد البترولية التى تتسبب فى انبعاثات ملوثة للبيئة.

وأشار"إسماعيل"، أن مصر ستشهد فى شهر نوفمبر القادم استضافة مؤتمر قمة المناخ، ومشروع المترو يؤكد للعالم أجمع أن مصر تتجه نحو تطبيق نظام المدن الخضراء، وكذلك نظام صيانة و تشغيل طويل الأمد.

ووجه "إسماعيل"، الشكر للجنة النقل والمواصلات ووزارة التعاون الدولى، حيث تعتمد الاتفاقية على المنح بعيدا عن القروض مما لا يحمل الدولة أعباء على الميزانية العامة للدولة.