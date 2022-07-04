شكرا لقرائتكم خبر عن «ضئيلة للغاية».. إنقاذ فرد من طاقم السفينة المنشطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت فرق خفر السواحل الصينية، صباح اليوم الإثنين، في إنقاذ أحد أفراد طاقم سفينة انقسمت إلى جزأين بعد التعرض لإعصار قبالة سواحل الصين مطلع الأسبوع.

وقالت السلطات الرسمية، إن إنقاذ الرجل يقلل عدد الأشخاص في عداد المفقودين بعد غرق السفينة "فوجينج 001" التي كانت ترفع علم الصين إلى 26 شخصا، بعد إنقاذ 3 أشخاص آخرين عقب الحادث مباشرة.

وكان على متن السفينة 30 فردا عندما انقسمت إلى جزأين جراء التعرض لإعصار تشابا.

فرص ضئيلة للغاية

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج عن أحد رجال الإنقاذ: "فرص العثور على أشخاص آخرين على قيد الحياة ضئيلة للغاية".

وتسبب إعصار "تشابا" الذي ضرب الساحل الجنوبي للصين في إغلاق الموانئ وتعليق الرحلات الجوية، وكذلك رحلات القطارات في البلاد.

ويعتبر هذا الإعصار هو الأول من نوعه هذا العام في الصين.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والرياح أيضا مدينة تشانجيانغ المجاورة لماومينج، وأجبرت السفن على الرسو وإلغاء القطارات وإغلاق المواقع السياحية والطرق السريعة.