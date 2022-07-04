شكرا لقرائتكم خبر عن 926 إصابة جديدة بكورونا في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كندا 926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة جديدة، خلال الساعات ال 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و957 ألفا و823 إصابة، بينما ترتفع الوفيات إلى 42 ألفا وحالة واحدة.وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 86 مليونا و11 ألفا و593 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.