الجيش البريطاني يفتح تحقيقاً بعد اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

04 يوليو , 2022
حساب الجيش البريطاني المخترق على «تويتر»
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد فتح تحقيق بعد اختراق حسابات الجيش البريطاني على موقعَي تويتر ويوتيوب.
وقالت الوزارة على تويتر «نحن على عِلم بخرق لحسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار».
أضافت «يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل تحقيقهم، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات».
وظهرت فيديوهات حول العملات المشفرة وصور لرجل الأعمال إيلون ماسك على قناة الجيش على يوتيوب، بينما أعاد الحساب الرسمي للجيش على تويتر تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي» (non-fungible token).
واعتذر الجيش البريطاني عن هذا «الانقطاع الموقّت» لمنشوراته، قائلاً «سنجري تحقيقاً كاملاً ونستخلص العبَر من هذا الحادث».
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