زيلينسكي يتعهد بأن تستعيد القوات الأوكرانية مدينة ليسيتشانسك

04 يوليو , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بانسحاب القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك في دونباس، لكنه تعهد باستعادة السيطرة على المنطقة بفضل خطط الجيش واحتمال الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو «إذا قام قادة جيشنا بسحب الجنود من نقاط معينة في الجبهة، حيث يتمتع العدو بأكبر ميزة فيما يتعلق بقوة النيران، وهو ما ينطبق أيضاً على ليسيتشانسك، فهذا يعني شيئاً واحدا فقط... وهو أننا سنعود، بفضل تكتيكاتنا وبفضل زيادة الإمدادات من الأسلحة الحديثة».
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