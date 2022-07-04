آخر تطورات انتشار كورونا حول العالم

لندن: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 548.8 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 548 مليوناً و828 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات ليتجاوز ستة ملايين و338 ألف وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و751 مليون جرعة.