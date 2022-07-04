التربية تعلن بدء اختبارات التسريع لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي

وقال مدير عام التقويم والامتحانات، شاكر نعمة عبد عون، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزارة أنهت استعداداتها الخاصة بإجراء الاختبار الذي شارك فيه نحو 6400 تلميذ وتلميذة من مختلف المحافظات".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تعتبر من التجارب الناجحة في وزارة التربية لِما لها من اثر في خلق حال من التنافس بين التلاميذ خلال العام الدراسي، إذ أن التلميذ الذي يجتاز ذلك الاختبار يكون مؤهلاً للدخول في الامتحانات النهائية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي الدور الثاني" .



ووفق البيان، "أعربت الوزارة عن أملها بأن يحقق جميع التلاميذ المشاركين النجاح ليتمكنوا من اختزال عام دراسي كامل والعبور الى مرحلة الأول المتوسط".