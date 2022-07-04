انت الان تتابع خبر خمسيني ينهي حياته غرقاً بغسالة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أنهى شخص مغربي حياته منتحرا، بعد إدخال رأسه في غسالة مملوءة بالماء، في منزل أسرته بمدينة كلميم المغربية.
ولفظ الرجل الخمسيني الذي يعاني من مرض حاد، أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق، فيما بقيت أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة، وفقا لما ذكره موقع هسيبريس الإخباري المغربي.
وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الجهوي، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الجهوي، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.