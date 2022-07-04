خمسيني ينهي حياته غرقاً بغسالة!

ولفظ الرجل الخمسيني الذي يعاني من مرض حاد، أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق، فيما بقيت أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة، وفقا لما ذكره موقع هسيبريس الإخباري المغربي.

وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الجهوي، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

