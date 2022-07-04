مواطن روسي بين قتلى حادث إطلاق النار في كوبنهاغن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

صرح كبير مفتشي شرطة كوبنهاغن، سيورين توماسين، بأن من بين ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد في المركز التجاري "فيلدس" بالمدينة، مواطن روسي يعيش في الدنمارك.



وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "كان بين القتلى دنماركي بالغ من العمر 17 عاما ودنماركية بالغة من العمر 17 عاما ورجل بالغ من العمر 47 عاما يحمل الجنسية الروسية ويقيم بشكل دائم في الدنمارك. كما تمت إصابة 4 أشخاص وهم دنماركيان وسويديان".

هذا وأصيب عدة أشخاص بجروح خفيفة في الحادث أثناء هروبهم من المركز التجاري.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به معروف للأطباء النفسيين، لكنه لم يشرح متى وتحت أي ظروف كان قد طلب المساعدة الطبية من قبل.

ويرى التحقيق أن ضحايا الحادث كانوا عشوائيين.

ووقع مساء أمس الأحد في المركز التجاري "فيلدس" بكوبنهاغن حادث إطلاق النار. واحتجز رجال الأمن في مكان الحادث دنماركيا بالغا من العمر 22 عاما كان يحمل بندقية وذخيرة لها. من جانبها أفادت الإذاعة الدنماركية بأن المشتبه به نشر في شبكات التواصل الاجتماعي قبل يومين من الحادث مقطع فيديو له وهو يحمل نوعين من الأسلحة أحدهما بندقية. وتظهر هناك أيضا خزنة أسلحة في الخلفية.