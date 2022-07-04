مقتل 6 في هجمات صاروخية على سلوفيانسك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

قال عمدة مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، فاديم لياخ، إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرين في هجمات صاروخية على المدينة.



وكان طفل من بين القتلى، وقال لياخ على "فيس بوك": إنه كان "الهجوم الأعنف في الآونة الأخيرة"، مضيفاً أنه تم مهاجمة أهداف مدنية، وليس منشآت عسكرية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وفي خاركيف، الواقعة بشرق أوكرانيا أيضا، قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخر في قصف مدفعي، وفقاً للقائد الإقليمي أوليه سينيهوبوف.

كما تم الإبلاغ عن قصف مدفعي ببلدة كراماتورسك، لكن لم ترد تقارير أولية عن سقوط ضحايا.

وكان رئيس الشرطة الأوكرانية إيجور كليمينكو قد كشف في حوار مع وكالة انترفاكس-أوكرانيا للأنباء في منتصف الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني في الحرب الروسية على أوكرانيا.