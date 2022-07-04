زيلينسكي يؤكد أن مشاركة أوكرانيا في قمة العشرين مرهونة بعدم مشاركة روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

رهنت أوكرانيا قرار مشاركتها في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في إندونيسيا بوضعها العسكري في وقت قريب وما إذا كانت روسيا ستحضر القمة أم لا.



ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله من كييف يوم الأحد إن "مشاركتنا تعتمد على روسيا الاتحادية، وما إذا كانت ستحضر أم لا".

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يستضيف القمة، قد وجه دعوة إلى زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف الأسبوع الماضي في محاولة للتوسط بين موسكو وكييف.

وقال زيلينسكي "أبلغت الرئيس الإندونيسي أننا ممتنون للدعوة، لكن لدينا وضعا أمنيا"، معربا عن شكوكه في مشاركة العديد من الدول بالقمة حال قررت روسيا الحضور.

وحذر زيلينسكي من أنه إذا ارتكبت القوات الروسية مزيداً من الفظائع ضد المدنيين الأوكرانيين، مثل عمليات الإعدام في ضاحية بوكا في كييف، فسيتعين على روسيا أن تخضع لـ"عزلة تامة".