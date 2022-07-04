رئيس بعثة الحج العراقية ومستشار الديوان الملكي يناقشان السبل الكفيلة بانجاح موسم الحج

وذكرت بعثة الحج العراقية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس بعثة الحج العراقية سامي المسعودي في الجلسة الافتتاحية الأولى لندوة الحج الكبرى، وترأس الجلسة الاولى لندوة الحج الكبرى في دورتها ال (46) صالح بن عبدالله بن عبدالحميد مستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية".وأضا البيان، انه "جرى خلال الندوة التي كانت بعنوان (الحج مابعد الجائحة.. نسك وعناية) مناقشة السبل الكفيلة بانجاح موسم الحج لهذا العام، وتقديم الخدمات التي تساعد الحجاج على اداء مناسكهم براحة ويسر".

واشار الى ان "الندوة حضرها عدد من الوزراء ورؤساء بعثات حج العالم الاسلامي، بالاضافة الى نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين من مختلف الدول الاسلامية".

