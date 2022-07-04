انت الان تتابع خبر بغداد.. إنقاذ شخصين حاولا الانتحار وانتشال جثة شاب من نهر دجلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإنقاذ شخصين حاولا الانتحار برمي نفسيهما داخل نهر دجلة، وانتشال جثة شاب من النهر نفسه في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً قام برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية إلى داخل النهر بقصد الانتحار، وتم إنقاذه من قبل مفارز النجدة النهرية، وتسليمه وفق إجراءات أصولية".
وأضاف، أن "شخصاً آخر حاول رمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان بقصد الانتحار، وتم إنقاذه من قبل دوريات نجدة الاعظمية، وتسليمه إلى أحد المراكز كإجراء اصولي".
ولفت إلى أن "مفارز النجدة النهرية، انتشلت جثة شاب غريق من داخل نهر دجلة ضمن منطقة جسر ديالى"، مبيّناً أن "الجثة ليس عليها آثار شدة خارجية، والمعلومات تشير الى ان الحادث حصل اثناء السباحة".
وأضاف، أن "شخصاً آخر حاول رمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان بقصد الانتحار، وتم إنقاذه من قبل دوريات نجدة الاعظمية، وتسليمه إلى أحد المراكز كإجراء اصولي".
ولفت إلى أن "مفارز النجدة النهرية، انتشلت جثة شاب غريق من داخل نهر دجلة ضمن منطقة جسر ديالى"، مبيّناً أن "الجثة ليس عليها آثار شدة خارجية، والمعلومات تشير الى ان الحادث حصل اثناء السباحة".