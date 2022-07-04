بغداد.. إنقاذ شخصين حاولا الانتحار وانتشال جثة شاب من نهر دجلة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً قام برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية إلى داخل النهر بقصد الانتحار، وتم إنقاذه من قبل مفارز النجدة النهرية، وتسليمه وفق إجراءات أصولية".

وأضاف، أن "شخصاً آخر حاول رمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان بقصد الانتحار، وتم إنقاذه من قبل دوريات نجدة الاعظمية، وتسليمه إلى أحد المراكز كإجراء اصولي".



ولفت إلى أن "مفارز النجدة النهرية، انتشلت جثة شاب غريق من داخل نهر دجلة ضمن منطقة جسر ديالى"، مبيّناً أن "الجثة ليس عليها آثار شدة خارجية، والمعلومات تشير الى ان الحادث حصل اثناء السباحة".