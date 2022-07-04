انت الان تتابع خبر بسبب أمير كرارة.. محمد نجاتي يهدد باعتزال التمثيل والأخر يرد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشر الفنان محمد نجاتي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو عبر من خلاله عن استيائه الشديد، من منشور لأحد الكتاب، قارن فيه بينه وبين الفنان أمير كرارة، حيث أشار إلى أن الأخير كان يتمنى أن يشارك في مسلسل "محمود المصري" وقدم كل المحاولات الممكنة وغير الممكنة لكنه لم يوفق لذلك، وقدم نجاتي الدور، لافتًا إلى أن الوضع تغير الآن وأصبح كرارة لا يلاحق على العمل على عكس نجاتي".

