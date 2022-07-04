مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات وانهيار للتربة في الهند

وانهارت الكتل الترابية والصخور بالقرب من محطة السكة الحديد قيد الإنشاء، وفي المنطقة يقع مقر السرية رقم 107 التابعة للقوات البرية الهندية.

ونوهت الصحيفة بأنه يوجد بين القتلى كذلك بعض المهندسين والعمال والعديد من السكان المحليين.



ويعتبر 20 شخصا، بينهم 3 عسكريين، في عداد المفقودين. وتستمر عملية الإنقاذ في موقع الحادث، لكنها تجري بصعوبة بسبب المطر الغزير جدا وخطر حدوث انهيارات أرضية جديدة.

في ذات الوقت، لقي ما لا يقل عن 179 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية آسام بشمال شرق الهند.

وبحسب موقع روسيا اليوم: "بلغ عدد المتضررين نتيجة ذلك حوالي 700 ألف شخص، من سكان 1618 قرية".

وأشار الموقع، إلى أن هذه الكارثة الطبيعية تسببت بتدمير كامل أو جزئي لـ138 ألف منزل.



ونوه بأن مدينة سيلشار، عانت أكثر من غيرها لأن 90٪ من أراضيها باتت مغمورة بالكامل تحت المياه نتيجة انهيار السد في المنطقة.

وحتى الأن ثبت مقتل ما لا يزيد عن 16 شخصا في المدينة، ويعتقد أن الفيضانات تسببت في أضرار في الممتلكات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات روبية (1.2 مليار دولار).