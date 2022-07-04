نسرين طافش تنشر صوراً مع عريسها

لكن بعد التساؤلات الكثيرة، التي أثيرت حول من يكون هذا العريس المحظوظ، والشائعات التي انطلقت حوله، وتحديداً بعدما أشيع أنه مدرب اليوغا الخاص بها، قررت الفنانة السورية نشر صورتين لها، ولعريسها، من المكان الذي يقضيان فيه حالياً شهر العسل، مرفقةً إياهما بتعليقٍ وصفت فيه ما تعيشه بالنعمة، شاكرةً الجميع على أمنياتهم ومباركتهم لها، مختتمة بالقول: "محبتكم وصلتنا وأسعدتنا".وبعد نشر الصورتين، تبين أن العريس هو الدكتور المصري شريف شرقاوي، ويعمل طبيب أسنان، ومعالجاً بالطاقة ومتخصصاً في الريكي.وأقيم عقد قران النجمة السورية في أجواء عائلية بمصر، وقد تم خلال الأيام الماضية، ليقوم الزوجان بعدها بقضاء شهر عسلهما، في أحد الأماكن.

ويبدو أن شريف شرقاوي جاء متوافقاً مع المواصفات التي وضعتها طافش في رجل أحلامها، عندما أجابت على سؤال أحد المتابعين عبر "إنستغرام"، إذ كتبت: "بالنسبة إليَّ مهم يكون صادق، واضح وواثق بنفسه، وحنون قلبه طيب، وبيحب الحياة والعيلة والأطفال، وبيحترمني ويقدرني وبيعرف يطبخ".

وكانت الممثلة قد فاجأت الجمهور بإعلان زواجها السبت، إذ نشرت صورة في "إنستغرام"، توثق يدها ويد عريسها، وهما يرتديان خاتمي الزواج، وطلبت من الله أن يحفظ هذا الحب الأبدي الذي يجمعهما.