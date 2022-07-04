اليوم.. محاكمة؜ محمود عزت ومحمد بديع و77 آخرين بأحداث المنصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

تعقد الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ بمصر، بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، و74 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث المنصة.



تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين، حسن السايس وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

وجاء المتهمون فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وهم: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.

يذكر أن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، قضت بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتحريض المعتصمين على التجمهر في طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.