استطلاع يكشف من يفوز بانتخابات مجلس الشيوخ‭ ‬الياباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الإثنين، أن الائتلاف الحاكم في اليابان سيحقق الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في العاشر من يوليو/تموز وسط توقعات بأن يزيد الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عدد المقاعد التي يشغلها بمفرده.

ويجري التنافس على 125 مقعدا لتكون الأغلبية البسيطة 63 مقعدا.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا بنحو 60 مقعدا بمفرده مقابل 55 مقعدا يشغلها حاليا، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيكي الاقتصادية في مطلع الأسبوع.

وتتعارض نتائج استطلاع نيكي مع استطلاعات الرأي العام الأخيرة التي أظهرت تراجع التأييد للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف الوقود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.