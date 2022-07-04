شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. العاصفة المدارية «بوني» تتحول إلى إعصار من الفئة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية بوني تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك مساء الأحد، محملة برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وهبات أعلى.

وصل بوني، وهو ثالث إعصار في موسم أعاصير شمال شرق المحيط الهادي، إلى اليابسة كعاصفة مدارية على ساحل البحر الكاريبي بالقرب من حدود نيكاراجوا وكوستاريكا مساء الجمعة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة، قبل العبور إلى المحيط الهادي يوم السبت.

في السلفادور، أكدت السلطات وفاة شخص بسبب الأمطار الغزيرة. وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة على تويتر إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وقد يصل الإعصار إلى تصنيف الفئة الثانية ليل الاثنين مع رياح تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة في الوقت الذي تتحرك فيه بالتوازي مع الساحل قبل أن تبتعد عن المكسيك يوم الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية.

وقالت الهيئة في تقرير إن الإعصار بوني "من المرجح أن يتسبب في ارتفاع موجات المياه إلى مستويات تهدد الحياة".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية من أن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح قوية وموجات يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار على طول الساحل الجنوبي للمحيط الهادي في البلاد.