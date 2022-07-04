ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى حالتهم حرجة جراء إطلاق النار في كوبنهاغن

مواطنون يهرعون إلى خارج المركز التجاري في كوبنهاغن بعد سماع صوت طلقات النار (إ ب أ)

قُتل ثلاثة أشخاص جرّاء إطلاق النّار الذي وقع الأحد داخل مركز تجاري في كوبنهاغن وفق ما أعلنت الشرطة الدنماركيّة، مشيرة أيضًا إلى وجود كثير من الجرحى، حالات ثلاثة منهم حرجة.

وقال سورين توماسن، كبير مفتّشي شرطة كوبنهاغن، في مؤتمر صحافي، إنّ المشتبه فيه البالغ الثانية والعشرين الذي أوقِف بعد إطلاق النار، معروف من الشرطة «لكن بشكل هامشيّ فقط».