عاجل.. زلزال بقوة 4.1 يضرب مجددا إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر محافظة هرمزغان وجزيرة قشم الواقعة جنوب إيران، اليوم الاثنين، مجدداً وذلك بعد زلزال عنيف ضرب المحافظة السبت الماضي.



وذكرت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية أن الزلزال الذي ضرب صباح اليوم الإثنين المحافظة وقع بالقرب من بندر خمير على عمق 10 كم.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقع هذا الزلزال على عمق 10 كيلومترات من الأرض وشعر به سكان مدينة بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان التي تبعد 124 كيلومترًا من مركز الزلزال، وكانت شيراز عاصمة محافظة فارس على بعد 418 كيلومترًا من مركز هذه الكارثة الطبيعية.

ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الزلزال الذي ضرب المحافظة اليوم.

وفجر السبت الماضي، ضرب زلزال قوته 6.1 درجة مدن بندر عباس وبندر لنجه والمناطق المحيطة بمحافظة هرمزغان ما خلف خمسة قتلى وإصابة 111 شخصا بجروح فضلاً عن تدمير العديد من المباني السكنية والممتلكات.

وفي الفترة الفاصلة بين هذه الزلزال، تعرضت محافظة هرمزغان ما لا يقل عن 13 هزة ارتدادية أخرى، وكان حجمها أكبر من 4 درجات.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفي 26 من ديسمبر/كانون الأول من عام 2006، تعرضت مدينة "بم" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، زلزال بقوة 6.6، أوقع 42 ألف قتيل وقرابة 50 ألف جريح، كما دمر الآلاف من الوحدات السكنية.

وكان زلزال عنيف ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.