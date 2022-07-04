تشغيل المستشفى الإماراتي الميداني لإغاثة متضرري الزلزال في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ أمس المستشفى الميداني الذي أقامته دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق المتضررة من الزلازل الذي شهدته أفغانستان، عملياته التشغيلية.



وتم تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بجانب الأدوية والطواقم الطبية المتخصصة.

ويأتي المستشفى في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالاستجابة العاجلة وتقديم الإغاثة الفورية لمتضرري زلزال أفغانستان.

يضم المستشفى 75 سريراً و20 أسطوانة أكسجين وغرفتي عمليات على مساحة 1000 متر مربع، فيما سيسهم المستشفى في تحقيق الاستجابة الطبية السريعة للجرحى الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.

وقال عيسى سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان: "إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة التحديات وتوفير المساعدات المتعلقة بالتدخل الطبي السريع والأدوية المنقذة للأرواح في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال والتي يصعب الوصول إليها".

يذكر أن دولة الإمارات عملت على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال، حيث شملت مساعدات غذائية وطبية متنوعة وذلك في إطار حرصها على المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في أفغانستان.