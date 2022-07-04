الشرطة الدنماركية: مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل عدة أشخاص في حادث إطلاق النار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن.



وقالت الشرطة، في بيان، إن المشتبه به في إطلاق نار بمركز تسوق مواطن دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما.

وأشارت إلى أنه لا يمكن استبعاد أن إطلاق نار داخل مركز تسوق بكوبنهاجن "هجوم إرهابي".

وكانت الشرطة الدنماركية قد قالت في وقت سابق إن إصابات وقعت جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن.

وأكدت أنها اعتقلت مشتبها به على صلة بالحادث.

وأضافت شرطة كوبنهاجن على تويتر قائلة: "أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وتابعت :"نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري، الشرطة الدنماركية: لا يمكن استبعاد أن إطلاق نار داخل مركز تسوف بكوبنهاجن "هجوم إرهابي".