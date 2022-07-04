شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": الزيارات الميدانية تترك انطباعا جيدا لدى المواطنين عن البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة بمشاركة قيادات وزارة الشباب تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين.

وأكد أن زيارة اللجنة الاخيرة لمحافظتي الاسماعيلية وبورسعيد، حققت نجاحات كبيرة وتركت انطباعا جيد لدى المواطنين عن مجلس النواب ولجنة الرياضة ووزارة الشباب، وأن اللجنة ستستعرض توصياتها بشان الزيارة خلال اجتماعها غدا، لتقديمها للوزارة للعمل علي تنفيذها تحقيقا لمطالب الشباب .

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بمشاركة إيمان الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب وضياء الابياري مدير قطاع الاستثمار بالوزارة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة قامت بعدد من الزيارات خلال دور الانعقاد الحالي ، لعدد من مراكز الشباب في قري لم يزورها مسئول من قبل وهناك تفاهم كبير بين الوزارة ولجنة الشباب .

ومن جانبه أكد النائب حازم إمام أمين سر لجنة الشباب، أن هناك علاقة مشتركة بين لجنة الشياب ووزارة الرياضة ، ويعملان سويا لتحقيق مصالح الشباب المصري .

وفي سياق منفصل ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت ، بشأن عدم إنشاء مركز شباب بمجلس قروي السلام بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، موضحا وعدم ادراجه ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الماضي لعدم وجود قرار تخصيص من مجلس مدينة ارمنت رغم مخاطبته شخصيا ومن خلال مديرية الشباب والرياضة .

وتابع :" كيف يكون التصرف بعد انتهاء حياة كريمة ومن يتم محاسبته على هذا التقصير".

ومن جانبها أفادت الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أفادت بعدم وجود أرض مخصصة لمركز الشباب بمدينة ارمنت، موضحة بأن النائب أطلعها بوجود قرار تخصيص قطعة أرض منذ 2003 لملاعب مفتوحة تخص مركز شباب ارمنت الحيض وليس مركز شباب السلام موضوع طلب الإحاطة، مؤكدة بأن الوزارة ليس لديها مانع من إقامة مركز الشباب الا بعد قرار تخصيص قطعة ارض لمركز الشباب السلام بمدينة أرمنت من خلال استصدار قرار التخصيص من رئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن أسباب غلق الاستاد التابع لوزارة الشباب والرياضة بأسيوط رغم انه المتنفس الوحيد هناك، فقد تم إرجاء الطلب لعدم حضور مقدم طلب الإحاطة.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب على قطعة أرض 16 قيراط أملاك دولة في حوض الجبل بقرية حماضة مركز بني مزار – المنيا.

وأكد اكد النائب ايهاب عبدالعظيم أن الأرض غير مستخدمة في أي مصالح حكومية منذ عدة سنوات ونظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع حياة كريمة في القرى نطالب باستغلالها .

وأفادت الجهة الإدارية بأن مديرية الشباب والرياضة قامت بمعاينة قطعة أرض بنجع السيخة – حماضة – الوحدة المحلية ببني صامت بني مزار ضمن اللجنة المشكلة من السادة مسئولي الوحدة المحلية لمركز بني مزار والوحدة المحلية وذلك لمساحة أرض (60م*70م) بإجمالي مساحة 4200 م2 لإقامة مركز شباب عليها، مضيفا بأن تم إرسال المعاينة بالموافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لاستكمال باقي إجراءات استصدار قرار تخصيص، وحتى تاريخه لم يتم موافاتنا بقرار التخصيص لهذه الأرض لإمكان قيام المديرية بإدراج القرية لإنشاء مركز شباب بها.

وفي نهاية الاجتماع اوصت لجنة الشباب بإعداد مذكرة من قبل وزارة الشباب والرياضة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار التخصيص رقم 347 لسنة 2009، والقرار رقم 756 لسنة 2003 وتعديله برقم 920 لسنة 2008 بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب السلام بمدينة.