شكرا لقرائتكم خبر عن هل حدد القانون ملكية الفرد للأراضى الزراعية؟ .. المادة الأولى تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 مارس عام 2022، ملكية الأراضى الزراعية لأى فرد .
وجاء نص المادة 1 كالتالى :
مادة (1):
لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله