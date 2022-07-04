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هل حدد القانون ملكية الفرد للأراضى الزراعية؟ .. المادة الأولى تجيب

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 مارس عام 2022، ملكية الأراضى الزراعية لأى فرد . 

 

وجاء نص المادة 1 كالتالى : 

 

مادة (1):

 

لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان.

 

ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

 

وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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