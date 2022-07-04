شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك.. مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 3 آخرون وهم في حالة حرجة في أعقاب إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن يوم الأحد، وفقا لتأكيد رئيس الشرطة سورن توماسين لوسائل إعلام دنماركية.

وأشار توماسين إلى أن هناك تكهنات أثيرت عبر الانترنت حول وجود دافع عنصري لإطلاق النار، ولكنه قال أنه لم يظهر أي دليل على ذلك حتى الآن.

وقال توماسين إن مطلق النار المشتبه به، وهو دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما والذي ألقت الشرطة القبض عليه، "معروف بشكل عام" للسلطات. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وأوضح أن الشرطة تعتقد أن مطلق النار تصرف بشكل منفرد، لكنها تخطط لإجراء تحقيق واسع النطاق والحفاظ على وجود عملياتي ضخم في كوبنهاجن حتى يتم التأكد من ذلك.