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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلته الشرطة بـ60 رصاصة.. دعوات أمريكية للتهدئة بعد انتشار فيديو الواقعة

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

وجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكيّة، الأحد، دعوات إلى التهدئة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر إقدام الشرطة على قتل رجل أسود قال محاميه إنّه أصيب بـ60 طلقة.



وأثار مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي الذي أصيب بعشرات الرّصاصات التي أطلقتها الشرطة الإثنين الماضي في أكرون بولاية أوهايو تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شماليّ الولايات المتحدة.

قُتل جايلاند ووكر (25 عامًا) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مروريّة. ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.

ووجّهت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعوات إلى تظاهرة جديدة في هذه المدينة، الساعة 14,30 بالتوقيت المحلّي (18,30 بتوقيت غرينتش)، للمطالبة بـ"العدالة لجايلاند ووكر".

وقال عمدة المدينة دان هوريغان إنّ "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ سكّاننا في التجمّع السلمي". وعبّر خلال مؤتمر صحفي عن حزنه الكبير، مضيفًا: "لكنّي آمل في أن يكون الناس متّفقين على أنّ العنف والدمار ليسا هما الحلّ".

من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إنّ تقرير الطبيب الشرعيّ سجّل وجود 60 إصابة في جثّة ووكر.

وفي وقت سابق، قالت شرطة المدينة في بيان، إنّ السائق الشابّ أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة.

وأضافت: "تصرّفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت" و"أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به" خلال فراره.

وذكرت الشرطة أنّها عثرت على سلاح في السيّارة التي تركها السائق الشابّ.

وقد أوقِف إداريًا عناصر الشرطة المعنيّون بمقتله، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي. كذلك، فُتِح تحقيق داخلي حسب ما أكّدت الشرطة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلّية، أطلق ثمانية شرطيّين أكثر من 90 رصاصة باتّجاه ووكر.

وقالت منظّمة "حياة السود مهمّة" (بلاك لايفز ماتر) على تويتر "أصابوه 60 مرّة".

وطالبت عائلة ووكر السلطات الخميس بإعطائها توضيحات، داعيةً خلال مؤتمر صحفي إلى أن تظلّ التظاهرات الغاضبة سلميّة، ذلك في وقت بدأ متظاهرون يتجمعون منذ الأربعاء خارج مبنى البلديّة ومركز الشرطة في أكرون المعروفة بكونها مسقط رأس نجم كرة السلة ليبرون جيمس.

وقال جيمس في تغريدة الأحد إنّه يُصلّي من أجل مدينته.

وقال بوبي ديسيلو، محامي أسرة ووكر، أمام الصحافة: "لم يكن وحشًا، لم يكن شخصًا شارك في جريمة بحياته".

وقالت قريبته لاجوانا ووكر دوكينز: "كان جايلاند شابًا لطيفًا ولم يسبّب أيّ مشكلة أبدًا".

وقرّر مجلس المدينة الخميس إلغاء مهرجان سنويّ كان منتظرًا في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة العيد الوطني (4 يوليو)، معتبرة أنّ "الوقت ليس مناسبًا للاحتفالات".