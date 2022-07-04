قتلى وجرحى في "يوم دموي" بالدنمارك إثر إطلاق نار بمركز تجاري في كوبنهاغن 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت شرطة الدنمارك إن عدة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن الأحد 3 يوليو/تموز 2022، مضيفة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاماً مشتبه به.

إذ قال كبير مفتشي الشرطة سورين توماسن للصحفيين: "هناك العديد من الجرحى، والقتلى"، مضيفاً أن الشرطة بدأت عملية بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة زيلند.

ورفض توماسن الحديث عن الدوافع المحتملة للمشتبه به وما إذا كان معروفاً للشرطة.

وقالت شرطة العاصمة كوبنهاغن إنها أرسلت عدداً من رجال الأمن إلى مركز فيلدز التجاري بعد تقارير عن إطلاق النار، وطلبوا من الناس البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة.

وكانت الشرطة قد أكدت في وقت سابق أن "العديد" من الأشخاص أصيبوا خلال إطلاق نار بعد ظهر الأحد في مركز تسوق كبير في كوبنهاغن، وتم توقيف شخص على صلة بما جرى. قبل أن تؤكد في وقت لاحق أن هناك عدداً من القتلى جراء عملية إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً تظهر أفراد شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري. وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة إكسترا بلاديت عمال إنقاذ يحملون شخصاً على محفة وينقلونه إلى سيارة إسعاف.

من جانبها، قالت شاهدة تدعى ريكي ليفاندوفسكي لمحطة تي.في2 "اعتقد الناس في البداية أنه لص.. ثم دوت فجأة طلقات الرصاص وألقيت بنفسي خلف حاجز بالمتجر".

كما أضافت: "كان يطلق النار على تجمعات الناس، وليس صوب السقف أو الأرض".

ويوجد بمركز التسوق الضخم متعدد الطوابق متاجر ومطاعم ومرأب للسيارات، ويقع على بعد حوالي خمسة كيلومترات إلى الجنوب من وسط مدينة كوبنهاغن.

يأتي الهجوم بعد حادث إطلاق نار، نفذه أحد المهاجمين في النرويج المجاورة الأسبوع الماضي، أودى بحياة شخصين في العاصمة أوسلو.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي، فإن تقييم التهديد الإرهابي للدنمارك حالياً عند مستوى "خطير".

(رويترز)