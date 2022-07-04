شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة روسية على «ليسيتشانسك».. وشويجو لبوتين: حررنا لوجانسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأحد، بأن قواتهم وقوات الانفصاليين حررت منطقة لوجانسك الأوكرانية تمامًا بعد السيطرة على ليسيتشانسك، فيما اعترفت هيئة الأركان العامة في كييف بوقت سابق، بأن موسكو حققت المزيد من المكاسب في المدينة الأخيرة الباقية تحت سيطرة الأوكران بعد سقوط سيفيرودونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن شويجو أبلغ بوتين بتحرير لوجانسك بعد السيطرة على ليسيتشانسك التي كانت ذات يوم مركزًا رئيسيًا لتعدين الفحم، وقالت في بيان «كما أبلغ قائد الجيش سيرجي شويجو، الرئيس بوتين، في أعقاب العمليات العسكرية الناجحة، أن القوات المسلحة مع وحدات من قوات جمهورية لوجانسك الشعبية حققت السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك».

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق، أمس الأحد: إن قواتها سيطرت على قرى تحيط بمدينة ليسيتشانسك وطوّقتها وإنها تقاتل القوات الأوكرانية داخل المدينة.

وتابعت الوزارة: «إنها قصفت بنية تحتية عسكرية في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى قاعدة تستخدمها قوات أجنبية على مشارف مايكوليف في الجنوب».

وحسبما ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، كان الانفصاليون الموالون لروسيا قد أعلنوا، أمس الأول السبت، بالفعل عن الاستيلاء على ليسيتشانسك، وردّت عليهم كييف بأن المدينة ذات الأهمية الإستراتيجية لا تزال تحت سيطرتها.

وتُعد السيطرة على لوجانسك من الأهداف المعلنة لتبرير الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

تركيز روسي

وبعد أن فشلت في السيطرة على كييف، ركزت روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

وبوقت سابق، أمس الأحد، قالت القوات الأوكرانية على خطوط الجبهة الشرقية: إن روسيا تكثف قصفها المدفعي على المناطق السكنية، خاصة حول ليسيتشانسك آخر معاقل المقاومة في لوجانسك.

وقال حاكم لوجانسك سيرهي جايداي على «تيليجرام»: الروس يعززون مواقعهم في منطقة ليسيتشانسك، المدينة تحترق، لقد هاجموا المدينة بأساليب وحشية لا يمكن تبريرها.

وقال روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوجانسك الشعبية، وهي منطقة انفصالية أعلنت انفصالها من جانب واحد وتدعمها موسكو، للتليفزيون الروسي: تمت السيطرة على ليسيتشانسك، لكنه استطرد «للأسف، لم تُحرر بعد بالكامل».

وعرضت وسائل إعلام روسية مقطعًا مصورًا لقوات من لوجانسك وهي تجوب شوارع ليسيتشانسك وتلوح بالأعلام وتهلل فرحًا، لكن المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني روسلان موزيتشوك قال للتليفزيون الأوكراني: إن المدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

وأضاف: هناك معارك ضارية تدور الآن بالقرب من ليسيتشانسك، لكن لحسن الحظ فإن المدينة ليست محاصرة وتخضع لسيطرة الجيش الأوكراني.

وقال أوليكسيا أرستوفيتش وهو أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن القوات الروسية تمكنت أخيرًا من عبور نهر سيفرسكي دونيتس وتقترب من المدينة من جهة الشمال.

وأضاف: «هذا يشكل تهديدًا بالفعل، لا أستبعد أي نتيجة هنا، الأمور ستزداد وضوحًا في غضون يوم أو يومين»، ويواصل: «كلما تدفق المزيد من السلاح الغربي على الجبهة تغيّرت الصورة لصالح أوكرانيا»، وطالبت كييف مرارًا بالمزيد من السلاح من الغرب قائلة: إن القوات الروسية تفوق قواتها عدة وعتادًا بدرجة كبيرة.

طرق مفتوحة

وقالت قوات أوكرانية في استراحة من القتال في بلدة كونستيانتينيفكا التجارية على مسافة 115 كيلو مترًا غربي ليسيتشانسك: إنها أبقت على طرق الإمداد مفتوحة على الرغم من القصف الروسي.

وقال أحد الجنود، بينما كان زملاؤه يسترخون بجانبه ويتناولون الشطائر والمثلجات: «ما زلنا نستخدم الطريق لأننا مضطرون لذلك، لكنه في مرمى مدفعية الروس»، وأضاف: «التكتيك الروسي الآن هو مجرد قصف أي مبنى يمكننا أن نأوي إليه، وبعد تدميره ينتقلون لتدمير غيره».

وبعيدًا عن القتال الدائر في الشرق قالت روسيا: إنها قصفت مواقع لقيادة الجيش في ميكولايف قرب ميناء أوديسا الحيوي على البحر الأسود، حيث أبلغ رئيس البلدية، أمس الأول السبت، عن عدة انفجارات قوية.

وقالت الأركان العامة الأوكرانية، أمس الأحد: «المحتلون الروس يشنون هجمات صاروخية بانتظام باتجاه ميكولايف».

وقالت السلطات الأوكرانية: إن صاروخًا آخر سقط على مبنى سكني قرب أوديسا، يوم الجمعة، وأدى إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل، وتعرّض مركز تجاري للقصف، يوم الإثنين، في وسط مدينة كريمنتشوك مما أودى بحياة 19 شخصًا.

وعلى جانب آخر، قال رئيس بلدية ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، إيفان فيدوروف، أمس الأحد: إن عشرات الانفجارات هزت المدينة الليلة الماضية، حيث تعرضت إحدى قواعدها العسكرية الأربع لهجوم.

وقال فيدوروف في كلمة في مقطع فيديو عبر «تيليجرام»: إنه تم إطلاق أكثر من 30 قذيفة على القاعدة، ما أدى إلى توقف العمل لها. ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل.

وأفاد فيدوروف بأن القذائف أصابت معدات عسكرية وعدة مستودعات وقود، ما أدى إلى استمرار الانفجارات لعدة ساعات بعد الهجمات.

سحب الدخان

وتُظهر صور ومقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سحبًا من الدخان تتصاعد فوق المدينة، وأفادت تقارير بأن طرق الدخول والخروج من ميليتوبول أغلقت.

ووفقًا لفيدوروف، خرج قطار روسي عن مساره، وهو قطار يفترض أنه كان ينقل إمدادات لقوات الاحتلال الروسي.

وبعيدًا عن الأراضي الروسية، قال حاكم إقليمي، أمس الأحد: إن انفجارات وقعت في مدينة بيلجورود قرب الحدود الأوكرانية؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وتضرر عشرات المنازل في الوقت الذي قصفت فيه القوات الأوكرانية قاعدة عسكرية روسية في الجنوب المحتل.

وأفاد فياتيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود بوقوع عدد من الانفجارات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف، وتبعد 40 كيلو مترا شمالي الحدود مع أوكرانيا.

وقال جلادكوف عبر تطبيق «تيليجرام»: إن 11 بناية سكنية على الأقل و39 منزلا خاصا لحقت بهم أضرار، مشيرا إلى دمار خمسة منازل بالكامل.

وقال أحد سكان المدينة لـ«رويترز»: الدوي كان قويا جدا حتى أنني نهضت من نومي وشعرت بخوف رهيب وبدأت في الصراخ، وأضاف إن الانفجارات وقعت في الساعة الثالثة صباحًا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).

وتابع: «الصاروخ أصاب مباني سكنية على مسافة نحو 20 مترا من منزلي، كل النوافذ في منزلنا تحطمت والأبواب خُلعت».

واتهم المشرع الروسي البارز أندري كليشاس أوكرانيا بقصف بيلجورود ودعا إلى رد صارم.

واتهمت موسكو كييف بشن عدة هجمات على بيلجورود ومناطق أخرى متاخمة لأوكرانيا منذ بدء الحرب، ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذه الهجمات لكنها وصفتها بأنها وقعت نتيجة لأفعال روسيا وردًا عليها.

طلعات جوية

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: «إن سلاح الجو التابع لها نفذ نحو 15 طلعة جوية في جميع اتجاهات القتال تقريبًا».

وأضافت: «تم تدمير نحو 20 وحدة من عتاد العدو واثنين من مخازن الذخيرة الميدانية»، ولم يتسن لـ«رويترز» بعد التحقق من ذلك.

وقُتل آلاف المدنيين وسوّيت مدن بالأرض منذ أن شنت روسيا ما يصفه حلفاء أوكرانيا في الغرب بأنها حرب عدوانية غير مبررة، وتنفي روسيا استهداف المدنيين أثناء الغزو الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف لنزع سلاح جارتها و«القضاء على النازيين» هناك.

في غضون ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأحد: إن ألمانيا تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد الحرب.

وأضاف: «نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها، هذه عملية مستمرة، من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في الناتو».

وأردف: «من الواضح تمامًا أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعا عندما تنتهي الحرب».

من ناحية أخرى، قال أوليسكي كوليبا حاكم منطقة كييف الأوكرانية، أمس الأحد: إن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، زار ثلاث بلدات دمرتها الحرب في المنطقة.

وكتب كوليبا على تطبيق «تيليجرام» يقول: «إن ألبانيز زار بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل»، ونقل عن ألبانيز قوله «أستراليا تدعم أوكرانيا وتريد تحقيق العدالة على الجرائم المرتكبة هنا».