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«رئيسي كذاب».. مظاهرات المتقاعدين تعم إيران

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الدمام - شريف احمد - تتواصل الاحتجاجات ضد نظام الملالي في طهران ومختلف المدن الإيرانية، وخرج المتقاعدون في مظاهرة احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم، وهتفوا: «الموت لرئيسي»، فيما واجهتهم قوات الأمن بالاعتقال، بحسب ما أورد موقع «إيران إنترناشيونال».

وانتشرت القوات الأمنية الإيرانية بكثافة حول مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران؛ لقمع المتظاهرين ومنعهم من التجمع، ونشر اتحاد العمال المستقل في إيران ملفا صوتيا يقول فيه أحد المتقاعدين المحتجين: «إن القوات الأمنية اعتقلت المتقاعدين ووضعتهم في عدة مركبات».

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، منها: «نموت، نحارب، ولا نقبل المساومة»، و«رئيسي الكذاب، أين وعودك؟» و«الموت لرئيسي».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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