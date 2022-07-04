شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيسي كذاب».. مظاهرات المتقاعدين تعم إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الاحتجاجات ضد نظام الملالي في طهران ومختلف المدن الإيرانية، وخرج المتقاعدون في مظاهرة احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم، وهتفوا: «الموت لرئيسي»، فيما واجهتهم قوات الأمن بالاعتقال، بحسب ما أورد موقع «إيران إنترناشيونال».

وانتشرت القوات الأمنية الإيرانية بكثافة حول مبنى وزارة العمل بالعاصمة طهران؛ لقمع المتظاهرين ومنعهم من التجمع، ونشر اتحاد العمال المستقل في إيران ملفا صوتيا يقول فيه أحد المتقاعدين المحتجين: «إن القوات الأمنية اعتقلت المتقاعدين ووضعتهم في عدة مركبات».

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام، منها: «نموت، نحارب، ولا نقبل المساومة»، و«رئيسي الكذاب، أين وعودك؟» و«الموت لرئيسي».