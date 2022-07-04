شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حسابات تابعة للجيش البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر بيان لمتحدث باسم الجيش البريطاني، أن حسابي الجيش على تويتر ويوتيوب تعرضا لقرصنة إلكترونية.

وأُعيد نشر سلسلة من المنشورات التي تروج لرموز غير قابلة للاستبدال على حساب الجيش يوم الأحد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى تغيير اسم حساب الجيش على "يوتيوب" إلى اسم "آرك إنفيست" وعرض العديد من مقاطع الفيديو من لجنة استضافتها شركة "آرك إنفيستمينت مانجمنت" العام الماضي تتعلق بعملة "بيتكوين".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والمستثمر كاثي وود والمؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي، من المتحدثين في اللجنة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن التحقيق جار في الاختراق.

وأضاف: "نحن نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونحل المشكلة، وإلى أن يكتمل التحقيق، سيكون من غير المناسب التعليق أكثر".

ولم ترد آرك إنفستمينت على الفور على طلب من بلومبرج للتعليق.