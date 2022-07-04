شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: الإخوان استبدلوا مفهوم الدولة الوطنية بالجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، 3 يوليو ذكرى البيان الذى استعاد الوطن من خاطفيها، فكانت مصلحة الجماعة الإرهابية أهم من مصلحة الوطن، وكان الإحساس العام بالخطر العام نتيجة للخطاب الذى كان يصدره الإخوان للمصريين، لافتا إلى أن الشعب المصرى قال للإخوان "لأ" عند استشعاره بالخطر على الدولة.

وأضاف محمد عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، الاخوان استبدلوا مفهوم الدولة الوطنية بدولة الجماعة، مشيرا إلى أن هناك تضحيات حدثت على الأرض على مدار التسع سنوات الماضية سواء من القوات المسلحة أو الشرطة، حيث إن هناك مجهودا ضخما بذل لمواجهة الإرهاب.

وأكد أن تنظيم الإخوان الإرهابى سعى لإفساد إدارة المصريين، فالدولة استطاعت كسر الإرهاب بفضل جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة، منوها بأن الدولة تقوم بجهد كبير في قطاع التنمية حيث لا يوجد مجال إلا ويشهد تطور وحركة.