عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا تخسر معركة سيبرانية.. اختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

أعلن الجيش البريطاني اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب، الأحد، مشيرا إلى أنه يتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، وأنه شرع في تحقيق.



وقال متحدث باسم الجيش "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار".

وأضاف "نتعامل مع أمن المعلومات بجدية بالغة، ونعمل على حل المشكلة. وحتى اكتمال التحقيق سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وطالما اتهمت دول غربية بينها بريطانيا روسيا بالمسؤولية هجمات سيبرانية.

والعلاقة بين موسكو ولندن المتوترة أصلا تزداد سوءا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبينما تحافظ برلين وباريس على خط مفتوح مع موسكو اختارت لندن أن تكون رأس حربة في المواجهة السياسية مع روسيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدم وزارة الدفاع البريطانية إفادة يومية عن سير المعارك.

وتقدم بريطانيا دعما عسكريا لكييف كما كان رئيس الوزراء بوريس جونسون من أوائل القادة الغربيين الذين يلتقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة المحاصرة.