عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قتال عنيف.. أوكرانيا تعلن انسحاب قواتها من ليسيشانسك

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إن قوات الدفاع انسحبت من مواقعها في مدينة ليسيشانسك، بعد قتال عنيف مع القوات الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: "بعد قتال عنيف من أجل ليسيشانسك، أجبرت قوات الدفاع الأوكرانية على الانسحاب من مواقعها وخطوطها المحتلة".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "الوضع في ليسيتشانسك صعب، لكن المدينة لم تسقط في يد روسيا".

وأضاف: "القتال ما يزال مستمرا في ضواحي ليسيتشانسك، آخر مدينة رئيسية خاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوهانسك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها باتت تسيطر بشكل كامل على منطقة لوهانسك، إثر "تحرير" مدينة ليسيشانسك.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية والعناصر الموالية لها تطوق المدينة وتندفع نحو القتال في داخلها.

وتسارعت الأحداث في منطقة لوهانسك، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثفت قوات روسيا من هجومها على ليسيشانسك، إثر السيطرة على المدينة التوأم لها، سيفرودونيتسك، في أواخر يونيو الماضي.