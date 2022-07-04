شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يستجيب لتعديلات محمد إسماعيل "نائب التنسيقية" على قانون قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالتهنئة للشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .

وطالب "إسماعيل" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتى تتضمن تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف بتعديل البند 8 بالمادة 11 من تعديلات مشروع القانون وطالب بإضافة كلمة برامج تأهيل الأشخاص ذوى الأعاقة، مؤكدا أن الصندوق جهة تمويل وليس تنفيذ.

وأعلن رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى موافقة المجلس على التعديل المقترح من قبل نائب التنسيقية.